حراك المعلمين يؤكد استمرار الإضراب ويهدد بتنظيم اعتصام يشمل المبيت في رام الله

وطن: أكد حراك المعلمين الموحد، اليوم السبت، استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاحية، محذرًا بانه قد يلجأ لتنظيم اعتصام مع المبيت في رام الله.

وأكد الحراك في بيان صحفي، استمرار الفعاليات المعلنة مسبقاً دون توقف أو تغيير، عبر الاضراب بشكله الحالي (اضراب من الطابور الصباحي مع اثبات الوجود "بصمة / توقيع" والمغادرة في أي وقت يريده المعلم) وذلك لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي.

كما أكد الحراك على مقاطعة المراقبة على اختبار التوظيف في كافة المحافظات، ومقاطعة اختبارات الثانوية العامة (المراقبة و التصحيح)، ومقاطعة الأعمال المكتبية والادارية والدورات والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.

وحذر حراك المعلمين الحكومة من الوصول في الأيام المقبلة إلى اتخاذ قرار بالاعتصام في رام الله مع المبيت، واقامة خيمة اعتصام خاصة بذلك.

وشدد الحراك على وحدة المعلمين خلفه، مؤكدًا على انعدام امكانية شق المعلمين على أسس تنظيمية وحزبية، مشيرًا إلى أن الإضراب في كافة المحافظات لم يضعف.

من جانبٍ آخر، نفى حراك المعلمين وجود صفحة تحمل مسمى "مجلس أولياء الأمور الموحد" بتاتاً، وإنما ظهرت بشكل طارئ هذه الليلة، بتغيير مسمى صفحة قديمة إلى هذا الاسم؛ لكي يتم استخدامها لغاية في نفوس الموالين للحكومة، وفق البيان.

ودعا الحراك أولياء الأمور عدم ارسال أبنائهم للمدارس، والطلبة عدم التوجه في حال طلب منهم ذلك؛ لأن المعلمين لم يأخذوا حقوقهم، ولم يحققوا مطالبهم بعد، حيث سيكون للمعلمين كلمة عند حدوث ذلك.

ونفى الحراك ما يتم تداوله عبر الانترنت وصفحات المدارس والمديريات، وما يصل للمعلمين من رسائل تتعلق بالدوام والفعاليات والحلول، حيث لم يتحقق شيء جديد، وإن خطاب الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم لم يكن إلا اعادة لخطاب رئيس الوزراء د. محمد اشتية قبل اسبوعين تقريباً.

وقال الحراك: "ليعلم أولياء الأمور أن ما تم تنفيذه من الاتفاق الخاص بالمعلمين لا يتجاوز 90 شيكل على قسيمة الراتب، حيث تم تجاهل باقي المطالب العادلة المتمثلة في: النقابة الديمقراطية، والراتب كاملاً مع جدولة المستحقات ضمن سقف زمني معلوم مع التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً، وعلاوة غلاء المعيشة، ومهنة التعليم، وتثبيت سنوات العقود من 2016 حتى الآن، وتثبيت علاوة المخاطرة لمعلمي القدس، وفك أدنى مربوط الدرجة، و درجتي دي 1 و دي 2 الجائرتين بحق المعلمين.

وتابع الحراك: وعليه فإننا لن ننتظم بالدوام حتى تحقيق مطالبنا العادلة وعلى رأسها النقابة الديمقراطية.