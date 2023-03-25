بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر مدينة غزة

وطن: هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص وبخراطيم المياه.

وأفاد مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الحربية استهدفت مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، وحاصرت مركبين، وفتحت خراطيم المياه، وحاول إغراق المراكب.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم وتستولي على مراكبهم.