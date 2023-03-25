الجبهة الشعبية تُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة

وطن: حَملّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "الاحتلال الصهيوني وما تسمى إدارة مصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الرفيق القائد والمفكر وليد دقة، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي".

وقالت الجبهة في بيان لها بأنّ "هناك إصرار من الاحتلال على تجاهل الوضع الصحي للرفيق الأسير، بعد اكتشاف إصابته بالسرطان، والذي يتطلب متابعة صحية مكثفة ومستمرة، إلا أن الاحتلال كعادته ينتهج جريمة الإهمال الطبي بحقه، وفرض حالة من التعتيم على أوضاعه الصحية دون معاينة وتشخيص لمرضه الخطير".

وحذّرت الجبهة الشعبية من أي "مضاعفات خطيرة قد تطرأ على صحة الرفيق الأسير أبو ميلاد، نتيجة إصابته بالتهابٍ رئويٍ حاد وقصور كلوي، مما يشير إلى نية صهيونية لانتهاج سياسة الإعدام البطيء بحقه، خصوصاً وأن المستشفى التي يتواجد بها تفتقر إلى المقومات الطبية، حَولّها الاحتلال إلى مسالخ يرتكبون فيها الأخطاء الطبية وينتهجون سياسة الإهمال الطبي بحق عشرات الأسرى المرضى".

وطالبت "الشعبية" منظمة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة سرعة إرسال لجنة طبية متخصصة لتقصي الحقائق ومتابعة الوضع الصحي العاجل والخطير للرفيق الأسير وليد دقة، وإجراء الفحوصات الطبية والمتابعة الصحية المكثفة واللازمة.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا وأحرار العالم إلى "أوسع حالة دعم وإسناد للأسير القائد الرفيق وليد دقة الذي يواصل الاحتلال ارتكاب سياسة انتقامية ممنهجة بحقه، لما يمتلكه من كاريزما وتأثير وحضور واسع بين قيادات الحركة الأسيرة".