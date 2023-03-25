قصف قاعدة أمريكية في سوريا بـ15 صاروخاً

وطن: أفادت مصادر في ريف دير الزور شرقي‎‎ سوريا فجر اليوم السبت، أن قصفا مصدره غرب نهر الفرات، استهدف بـ 15 صاروخا، حقل "كونيكو" الذي تتواجد فيه أكبر قاعدة أمريكية في سوريا.

وأكدت المصادر أن حريقا نشب في حقل "كونيكو"، مشيرة إلى ورود أنباء غير مؤكدة عن إصابة جنود ومتعاقدين أمريكيين.

وأضافت أن هناك قصفا متبادلا بين قوات مدعومة من إيران والقوات الأمريكية.

وذكرت المصادر أن حقل كونيكو للغاز يضم قاعدة أمريكية وحقل العمر النفطي، وهما من أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

وكانت قاعدة اميركية في سوريا تعرضت يوم امس الاول لهجوم بطائرة مسيرة ما اسفر عن مقتل متعاقد اميركي واصابة عدد اخر من الجنود الاميركيين، الامر الذي اعقبه قصف اميركي استهدف دير الزور.

(المصدر- RT )