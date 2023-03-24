حكومة الاحتلال تطرح عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة

وطن: كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت في بيان نشرته على موقعها، اليوم الجمعة، "خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، نشرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة".

وأضافت: "بالإجمال نشرت دائرة أراضي دولة الاحتلال الاسرائيلي مناقصات لإجمالي 1029 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس هذا الأسبوع".

وأشار التقرير إلى أن "سلطة الاراضي لدولة الاحتلال الاسرائيلي نشرت الأربعاء، مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنتي إفرات (المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم) وبيتار عيليت (المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم"، لافتةً إلى أن "747 وحدة استيطانية منها في مستوطنة بيتار عيليت و193 وحدة في مستوطنة إفرات".

وأوضح التقرير أن " حكومة الاحتلال الإسرائيلي نشرت الثلاثاء، مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية".

وقالت حركة "السلام الآن" في تقريرها إن "هذه مبادرة بناء أخرى ضارة وغير ضرورية"، مؤكدةً أن "أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخ " اسرائيل" لا تدوس فقط على الديمقراطية ولكن أيضًا على إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل، وعلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة والدول الصديقة".

وحذرت من أن "الأكاذيب والانتهاكات للالتزامات طريقة أكيدة لتحويل إسرائيل إلى دولة معزولة".

وقالت "السلام الآن"، إنه "بعد اجتماع بين دولة الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة في 19 مارس/آذار الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية، تقرر وقف البناء في المستوطنات لمدة أربعة أشهر في محاولة لتهدئة التوترات في المنطقة قبل شهر رمضان".

وأضافت: "رغم التزامات دولة الاحتلال الاسرائيلي تجاه حلفائها في جميع أنحاء العالم، يبدو أنها تواصل تعزيز البناء الذي يضر بفرص التوصل إلى اتفاق سياسي ويزيد التوترات بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين على المديين القصير والطويل".