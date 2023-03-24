"الهيئة المستقلة" تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي أبو رزق

وطن: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، "داخلية حماس" بالإفراج الفوري عن الصحفي هاني أبو رزق، مؤكدةً أن احتجازه يتنافى مع ما تنص عليه القوانين التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وأشارت "الهيئة المستقلة" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه حسب توثيقاتها فقد تم احتجاز الصحفي أبو رزق يوم أمس الخميس إثر مشادة حدثت بينه وبين "شرطي مرور" في منطقة ساحة السرايا وسط مدينة غزة، أثناء تواجده وعدد من الصحفيين لتصوير أجواء شهر رمضان المبارك، حيث طلب منه "الشرطي" الحصول على إذن بالتصوير في تلك المنطقة. ووفق إفادة الصحفي أبو رزق فقد تعرض للاعتداء بالضرب أثناء احتجازه.

وأكدت "الهيئة المستقلة" ضرورة احترام المعايير القانونية التي لا تجيز احتجاز الصحفيين على خلفية عملهم الصحافي، لافتةً إلى أن التصوير في الأماكن العامة لا يشكّل مخالفة ولا يتطلب إذنا من الجهات الرسمية.

وطالبت بضرورة التحقيق في الحادثة المذكورة، ووضع ضوابط لعدم تكرارها وحماية حقوق الصحفيين واحترام عملهم، ومحاسبة من يرتكب مخالفات تنتهك حقوقهم.