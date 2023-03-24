34 مهاجرا في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

وطن:أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، أن 34 مهاجرا غير نظامي يتحدّرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء اعتُبروا في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي "تمّ انقاذ أربعة مهاجرين في حين لا يزال 34 آخرون مفقودين" إثر غرق المركب الذي كان متجها نحو السواحل الإيطالية، قبالة صفاقس.

وأضاف أنّ المهاجرين هم من دول تقع في أفريقيا جنوب الصحراء.

والخميس، أفاد خفر السواحل بانتشال سبع جثث لمهاجرين كان مركبهم قد غرق قبالة سواحل محافظة صفاقس.

وفي التاسع من آذار/مارس الحالي أعلن خفر السواحل أن 14 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا مصرعهم غرقاً قبالة سواحل تونس.

ومع تحسّن أحوال الطقس تتسارع وتيرة محاولات المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط في قوارب متهالكة في أغلبها.

وتونس التي تبعد سواحلها أقلّ من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية تشهد بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.