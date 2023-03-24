جماهير غفيرة تشيّع جثماني الشهيدين طارق معالي وكرم سلمان في رام الله ونابلس

وطن: شيعت جماهير غفيرة اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين طارق يوسف معالي من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وكرم علي سلمان من قرية قوصين غرب نابلس بعد ان سلمت سلطات الاحتلال جثمانهما صباح اليوم .

وانطلق موكب تشييع الشهيدين طارق معالي من مجمع فلسطين الطبي برام الله، وكرم سلمان من مستشفى رفيديا، وألقت عائلاتهم نظرة الوداع الأخيرة عليهما.

وردد المشاركون خلال تشييع الشهيدين هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال ومؤكدة على مواصلة مقاومته.

واستشهد الشاب طارق معالي في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، متأثرا بإصابته برصاص مستوطن، على "جبل الريسان" شمال غرب رام الله، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه منذ ذلك الحين.

والشاب كرم سلمان، استشهد في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي برصاص مستوطن، قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية.