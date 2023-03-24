قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الاقصى وتزيل رايات فلسطينية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك وأزالت الرايات الفلسطينية المعلقة بداخله.

وأفادت مصادر مقدسية أن شرطة الاحتلال أزالت رايات معلقة لحركة "حماس" وراية لمجموعات "عرين الاسود"، ولافتات داعمة لفصائل المقاومة، عقب اقتحامها المسجد.

يذكر أن عشرات آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في مدينة القدس ومحيطها.