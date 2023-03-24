العالم يتغير وقيادتنا ثابته لم تتغير

كتب محمود الشيخ: ظهر بشكل جلي ان العالم في طريقه الى نشوء قياده جديده للعالم , فالقمة الصينية الروسيه وقبلها الاتفاق الايراني السعودي ، كل ذلك يؤكد ان عالم اليوم والغد لن يكون عالم الامس ، فنجم امريكا في افول بل في ايامه الاخيره مهما اشتد التأمر على روسيا من خلال اوكرانيا فبالضرورة ان لم تهزم اوكرانيا اليوم ستهزم غدا وسيولد عالم جديد يؤدي الى انهيار امريكا "البعبع " الذى سيطر على العالم بقوته العسكريه وبخيانات حكام دول ومنهم دول عربيه ، لكن المتغيرات التى تقع في العالم اليوم فمثلا زعيم الصين يقوم بزيارة السعوديه ويلتقي مع حكام الخليج وحكام عرب غير اللقاء مع حكام السعوديه ثم الاتفاق الذى ابرم في الصين بين ايران والسعوديه كل ذلك لا يوحي فحسب الى حجم المتغيرات علًى القياده العالميه وان امريكا لم تعد صاحبة القول الفصل بل نشأ قطب جديد في العالم سيواجه امريكا بقوته العسكريه ونفوذه الاقتصادي من خلال سياسته المدافعة عن حق الشعوب في الحياة الحرة الكريمه ومنها شعبنا الفلسطيني .

ان الواقع الحالي وسلسلة المتغيرات على المستويين العالمي والشرق اوسطي يفرض على القيادة الفلسطينيه رؤيتها كي تدخل تغيرات عميقه على منهجها السياسي الذى اصاب قضيتنا بضرر بالغ وفتح المجال واسعا امام سيطرة دولة الاحتلال الاسرائيلي على مفاصل حياتنا بمختلف اشكالها ثم ان سياسة لا تعرف الصديق من العدو حتما مصيرها الفشل ، ومن اجل تصويب المنهج السياسي الفلسطيني على القياده ان تكون علاقتها بروسيا والصين وايران تحالفيه مع هذا الحلف المعادي للنهج الامريكي وكذلك للسياسة الاسرائيلية العدوانيه ، وتعمل جاهدة على تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني . وتعلن سحب اعترافها "باسرائيل" وتقطع فعليا التنسيق الامني ثم تعمل السلطتين على انهاء الانقسام الضار بقضيتنا وشعبنا ، لننهي الصراع على السلطة القائمه بينهما ثم تعلن عن اجراء انتخابات تشريعيه ورئاسيه والوطني .

العالم في طريقه الى التغير لم تعد امريكا هي امريكا البعبع بل اصابها الوهن من فعل ايديها الظالمه ، في نفس الوقت على الدول العربيه خاصه التى طبعت مع اسرائيل ونظمت معها اتفاقات سلام ان يدركوا ان الركض وراء امريكا واسرائيل لم يعد مفيدا اذ كانت "اسرائيل" وامريكا تستخدمهم لحماية امن "اسرائيل" دون ان تقدم اية منفعة لتلك الدول وبات الانفلات من قبضة امريكا امرا واقعا فامريكا الان تحاول حماية نفسها من الحاقها باضرار ، السعوديه خرجت من تحت ابط امريكا وسيلحق غيرها اذن على القيادة الفلسطينيه هي الاخرى ان تدرك ان امريكا لم تعد هي المتحكمه بمصائر الشعوب ولم يعد ٩٩٪؜ من مفاتيح الحل بيد امريكا استنادا الى المتغيرات على الارض ، علينا قراءة الوضع الراهن عالميا حتى نضع النقاط على الحروف العالم اليوم يتغير