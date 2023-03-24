إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوب المدينة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن خمسة مواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في بيت دجن.

وأضاف جبريل أن خمسة مواطنين آخرين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا، وقد جرى علاجهم جميعا ميدانيا.