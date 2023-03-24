عشرات آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة الاولى من رمضان في "الاقصى" بالقدس

وطن: ادى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة الاولى من رمضان في المسجد الاقصى بالقدس المحتلة، اليوم، وذلك رغم اجراءات الاحتلال الذي منع مئات المواطنين من الوصول الى القدس رغم ما كان اعلنه عن "تسهيلات" خلال شهر رمضان.

وكانت الحواجز التي يقيمها الاحتلال على مداخل المدينة المقدسة اكتظت منذ ساعات الصباح الباكر بالمواطنين الذي توجهوا باعداد ضخمة الى القدس لاداء الصلاة في المسجد الاقصى في الجمعة الاولى من رمضان.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز منعت مئات المواطنين من الوصول الى القدس، رغم ان ما كان اعلنه الاحتلال من "تسهيلات" تتعلق باعمار المسموح لهم بالوصول الى القدس تشملهم، موضحة ان الجيش اعاد مجموعات كبيرة من المواطنين متذرعا بحجج "امنية".