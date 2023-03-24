قوات الاحتلال تمنع د. مصطفى البرغوثي من الوصول للمسجد الأقصى

وطن: منعت قوات الاحتلال على حاجز قلنديا صباح اليوم د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من الدخول للقدس والوصول للصلاة في المسجد الأقصى في أول جمعة من شهر رمضان المبارك.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت آلاف المواطنين رجالا ونساء من الوصول للمسجد الأقصى اليوم بحجة "المنع الأمني" رغم إعلانها المسبق بوجود "تسهيلات" مزعومة تسمح للنساء والرجال فوق الخامسة والخمسين من اعمارهم بالوصول للمسجد الأقصى.

وقال د. مصطفى البرغوثي إن سلطات تواصل الكذب بادعاء وجود "تسهيلات" في حين أنها تمنع غالبية أبناء و بنات الشعب الفلسطيني من أداء الشعائر الدينية والوصول للمسجد الأقصى، في الوقت الذي تشجع المستوطنين المستعمرين على تدنيس باحات المسجد.