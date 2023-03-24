ما هو دور القوى والمجتمع الدولي في مواجهة الاساطير التلمودية والاستيطان الاحلالي؟!

كتب عبدالرحيم الريماوي:



تصريحات وزير المالية والوزير في وزارة الجيش، بتسلئيل سموترتش، في فرنسا وقوله بانه "لا يوجد شعب فلسطيني، وأن هذا ليس سوى اختراع يعود عمره الى أقل من مائة عام" وعرضه خريطة مزعومة لدولة الاحتلال تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية وارض فلسطين التاريخية وأجزاء من سوريا ولبنان، وقوله بان "ارض الدولة التلمودية من نهر النيل وحتى نهر الفرات" ودعوته السابقة بـ "محو وحرق بلدة حوارة" تتكامل مع رقصات وشطحات ونطحات وزير الامن القومي، ايتمار بن غفير، في المسجد الأقصى في بداية العام الجاري، وجاءت كرد على قمّة شرم الشيخ وقمة العقبة، وهي جزء من الحرب التلمودية على الرواية الفلسطينية ومحاولة شطب القضية والشعب الفلسطيني عن الخريطة السياسية والتاريخية والقانونية، والجغرافيا والديمغرافيا الدولية، لتثبيت الخرافة والاساطير التلمودية.

واما هذا هناك سؤال موجه للقوى العربية والإسلامية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، متى ستستيقظون من سباتكم الذي طال عمره اكثر من مئة عام ودفع الفلسطينيين من دمهم ولحمهم الحي ثمن الخرفات التلمودية؟ الصراع مشتعل على الأرض، فلماذا لا تعملون على تطبيق وتنفيذ قراراتكم الدولية لحل جوهر الصراع على الأرض؟

اين دور المنظمات الشعبية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية "أصدقاء ومناصري القضية الفلسطينية"؟ هل الأنظمة العربية والإسلامية والسلطة الفلسطينية والقوى الدولية ستكتفي بإصدار بيانات الاستنكار والشجب والتنديد والاستهجان الخجولة، هل اعددتم استراتيجية واليات عمل لوقف الشطحات التلمودية؟ وهل ستتركون التلموديين يعبثون ويقتلون ابناء الشعب الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية "حتى تحقيق الخرافات وأساطيرهم بإقامة الدولة التلمودية على الارض"؟

شطحات سموتريتش وبن غفير، تهدف بالأساس تغيير الواقع التاريخي والسياسي والهوية العربية والإسلامية بقوة السلاح "لفرض سياسة الامر الواقع، وضم الضفة الغربية والقدس المحتلتين لتحقيق رؤية بنيامين نتنياهو وصفقة القرن التي تبناها دونالد ترامب" والتي هدفت الى شطب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في مخالفة صريحة وواضحة لقرارات الشرعية والقانون الدولي، على مرأى ومسمع القوى الدولية والإقليمية، ما يرفع من منسوب الاحتقان المحتقن أصلا، ويزيد من اشعال الحرائق التي اشعلها الاحتلال الاحلالي في الضفة الغربية والقدس، لتحقيق خرافة واسطورة سموتريتش.

الحركات الشعبية الفلسطينية والعربية والإسلامية والقوى الدولية مطالبة "اليوم وليس غدا" بلعب دور فاعل في ممارسة الضغط على أنظمتها السياسية من اجل تبني استراتيجية وبرامج عملياتية تقود لإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات وتحرير المقدسات الإسلامية والمسيحية لتطبيق وتنفيذ الحقوق الوطنية الفلسطينية على الارض وفق الرؤية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية التي اقرتها الشرعية والقانون الدولي، وعدم مواصلة اللهاث وراء سراب المفاوضات الثنائية التي تزيد من اطلاق التصريحات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير.

الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية مطالبة بمغادرة حالة "الانقسام الأسود والمقيت" ووضع مصالح الشعب الوطنية والعمل على تعزيز وتصليب الإرادة وتعزيز حالة الصمود الشعبي على الأرض بمساندة الشعوب العربية والإسلامية والقوى الدولية "الرسمية والشعبية" الصديقة والمناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتخليص المقدسات الإسلامية والمسيحية من الظلم التاريخي الذي فرضه الاحتلال والاستعمار بقوة السلاح بمساندة الأنظمة الاستعمارية الغربية التي تتحمل مسؤولية مساءلة الحكومة الاحتلالية الاحلالية عن ممارساتها العدوانية المرتكبة ضد الفلسطينيين واجبارها على تنفيذ وتطبيق القرارات الدولية المقرة من المؤسسات الدولية "مجلس الامن والأمم المتحدة" لإطفاء النيران المشتعلة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومحاسبة ومحاكمة كل من يرتكب جرائم "لفظية او يمارس سياسة القتل" بحق ابناء الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف التصريحات العنصرية وكسر وتحطيم الخرافات والاساطير التلمودية ووقف وإزالة المستوطنات العنصرية الاقصائية والاحلالية عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين فالحكومات الاحتلالية الاحلالية المتعاقبة لم تكن في أي يوم من الأيام حكومات سلام.