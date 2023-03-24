حقوقيون وأكاديميون يطالبون المغرب بوقف التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

وطن: طالب حقوقيون وأكاديميون مغربيون بوقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق بيان يحمل توقيع أكثر من 100 شخصية من مجالات مختلفة.

دعا حقوقيون وأكاديميون ورموز مجتمعية في المغرب، أمس الخميس، إلى وقف تطبيع الرباط مع إسرائيل، وطالبوا بقطع العلاقات معها.

وأصدروا بيانا يحمل توقيع أكثر من 100 شخصية مغربية من مجالات مختلفة، ولا تزال مفتوحة لمزيد من التوقيعات.

وجاء هذا البيان والتحرك في ظل اتساع دائرة الاتفاقات العسكرية والاقتصادية والتعليمية التي ابرمتها الحكومة المغربية مع دولة الاحتلال، في وقت تتصاعد فيه جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان الموقعون على البيان "الاحتلال العسكري لفلسطين"، وطالبوا "بقطع أي علاقة مع الاحتلال الاسرائيلي وأي علاقة مع نظام الفصل العنصري الذي يحتل فلسطين".

وأشار الموقعون إلى أن مطلب وقف التطبيع يأتي في ظل "الوضع المتدهور للقضية الفلسطينية، والمواقف التي تدعو إلى إبادة العرب وهدم المسجد الأقصى، وتطرف الحكومة الإسرائيلية".

ومن بين الأسماء الموقعة على البيان: خديجة رياضي، مدافعة عن حقوق الإنسان، حاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآيت إيدر محمد بنسعيد، قيادي سياسي سابق، ومصطفى المعتصم، عضو مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين (غير حكومية)، ونبيلة منيب، أستاذة جامعية ورئيسة حزب الاشتراكي الموحّد، وفريدة بنليزيد، مخرجة سينمائية.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، كانت دولة الاحتلال الاسرائيلي والمغرب اعلنتا، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

(المصدر- عرب 48)