أميركا تقصف دير الزور في سوريا عقب مقتل واصابة 6 من عناصرها بهجوم طائرة مسيرة استهدف قاعدة أميركية

وطن: قصف الجيش الاميركي فجر اليوم الجمعة، دير الزور شرق سوريا، وذلك عقب مقتل متعاقد مع الجيش الاميركي واصابة خمسة جنود اميركيين اخرين في هجوم وقع الليلة الماضية واستهدف قاعدة للقوات الاميركية قرب الحسكة وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع الاميركية.

وأضافت الوزارة أن "أجهزة الاستخبارات تقدر أن الطائرة بدون طيار تابعة لإيران".

وبحسب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، فإن الرئيس جو بايدن "أمر في بعملية مستهدفة ضد أهداف في شرق سورية" بزعم ان "مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني تستخدمها".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن طائرة مجهولة استهدفت "مستودعا للذخيرة" في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل إسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور.

كما دوت انفجارات في قرية الجفرا القريبة من مدينة دير الزور.

وبحسب المرصد، فقد أسفر القصف عن انفجارات متتالية في مستودع للأسلحة وحرائق كبيرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الاستهداف، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" اعلنت في وقت متأخر من الليلة الماضية مقتل متعاقد أميركي، وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأميركية إضافة إلى مقاول أميركيّ آخَر بجروح، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا.

قالت وزارة الدفاع في بيان "قُتِل متعاقد أميركي، وأصيب خمسة من أفراد الخدمة الأميركية ومقاول أميركي آخَر، بعد أن ضربت طائرة بدون طيار... منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا".

وأضاف البيان أن الاستخبارات الأميركية تقول إن الطائرة المسيرة "من أصل إيرانيّ".

(المصدر- سكاي نيوز)