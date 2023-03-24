الاحتلال يخطر بهدم 7 قبور في قرية البرج جنوب غرب الخليل

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بهدم سبعة قبور "قيد الإنشاء" في قرية البرج جنوب غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مقبرة القرية، وأخطرت بهدم سبعة قبور قيد الإنشاء تعود لعائلتي التلاحمة والفقيه، بحجة البناء في المنطقة المسماة "ج".

وأضافت المصادر أن المقبرة مقامة على أراضي تتبع وزارة الأوقاف الفلسطينية، ويستخدمها المواطنون منذ عدة أعوام لدفن موتاهم، ما أثار حالة من الخوف لدى الأهالي من إقدام قوات الاحتلال على هدم وتدنيس المقبرة.

(المصدر- وفا)