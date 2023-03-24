الطقس: اجواء معتدلة وامطار متفرقة مساء

وطن: يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .