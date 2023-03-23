"عرين الأسود" تتعهد بمحاسبة من خطط أو تآمر أو دل على مقاومين

وطن: تعهدت مجموعات "عَرينَ الأُسود" مساء اليوم الخميس، بمحاسبة من خَطط ومَن تآمر ومن أعطى أي معلومة أودت إلى إيذاء شهيد سواء كانت سببًا باستشهاده أو أي أذى وَقعَ عليه في حياته.

وأوضحت "عرين الأسود" في بيان أنها ستُحاسِبْ مَنّْ تلسَّن على شهيد، فهي لا تنسى أبدًا آلام قادَتِه وجُنودِه وجُنود المُقاوَمة في أيّْ مكان كان.

وزفت الشَهيد القائِد مُؤسس كَتيبة طولكرم أمير أبو خديجة، الذي ارْتَقى مُقبِلاً غَيرَ مُدبِر، مؤكدة أنه لا خَوفَ على طولكرم الكرميّ وأبو لِبْدة والأمير فهيَ وِلادَةُ للقادَة.

وذكرت: "نقول للمحتل الدم بالدم والرأس بالرأس وسنرى وهذه الأيام بيننا سجال يومٌ لك وعشرة لنا بإذن الله".

وقالت "عرين الأسود": "واهمٌ ثم واهمٌ من يعتقد أن مجموعاتنا لا تعلم من تآمر على الشهداء بالاسم وبالتفصيل، من تآمر على قادة العرين وجنوده، من تآمر على المقاومة".

وأضافت: "في كل مكان لنا عيون ولنا آذان ولكن، لنا عقلٌ رشيد ونرتب الأولويات: أولويتنا الأولى والأخيرة الاحتـلال ولكننا لا ننسى أبدًا وفي جعبتنا الكثير، وعلى العاقل أن يفهم وأن يقرأ بين السطور".