الذهب يسجل ارتفاعًا غير مسبوقا لأول مرة..!

وطن: ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس، حيث سجلت قفزة قوية بنسبة 2.5% وصولاً لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

وتخطى سعر أوقية الذهب حاجز 2000 دولار بعد ارتفاع سعرها بحوالي 47 دولار أمريكيا خلال يوم من التداول.

وتأتي القفزة على خلفية تسجيل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضًا حادًا بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.45٪ على إثر قرار البنك الفيدرالي بزيادة بسيطة في أسعار الفائدة بمقدار 0.25% وصولاً إلى 5%.

وتلجأ البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة في خطوة لمكافحة تفشي التضخم بعد انتهاء جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.