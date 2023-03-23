هبوط حاد لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل

وطن: شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل عملة الشيكل الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، هبوطًا حادًا في قيمته.

وصرف سعر الدولار مقابل الشيكل صباح اليوم، مقابل 3.62. وقبل قليل سجلت شاشات التداول سعر الدولار مقابل الشيكل 3.55.

ومنذ عدَّة أيام يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، تقلبات عدَّة، وقد وصل إلى سعر مرتفع قبل أيام عرض على شاشات التداول بـ 3.72 مقابل الشيكل.

ويتوقع خبراء في الشأن الاقتصادي استمرار تراجع وتذبذب حالة سعر صرف الدولار في الفترات القادمة.