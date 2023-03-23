حراك المعلمين يعلن رفضه لإعلان الحكومة وأي مبادرة لا تشمل تنفيذ المطالب كاملة، والاستمرار بالإضراب

وطن: أعلن حراك المعلمين رفضه لإعلان الحكومة، وأي مبادرة لا تشمل تنفيذ المطالب كاملة، مؤكدًا أن "إلغاء العقوبات السابقة ليس جزءًا من مطالب الحراك، فهي حق لايمكن مناقشته كمطلب، بالتالي لايمكن العودة للدوام دون ازالة ماوقع على اي معلم ومعلمة من عقوبات".

كما أعلن الاستمرار في الاضراب بشكله الحالي، لحين توفر الامكانيات وتمكن الحكومة من ايجاد حل جذري للأزمة.

وكان الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، قد اعلن في وقت سابق من اليوم ، أن الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وكلفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% براتب شهر آذار الحالي، وتقسيط المتبقي على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانيات وتحسن المؤشرات المالية اعتبارا من 1-1-2023، وفق ذات الآلية التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات.

واضاف "ستتم جدولة قيمة علاوة 5% عن كانون الثاني وشباط الماضيين اعتبارا من شهر أيار وحزيران القادمين". الخبر كاملاً (اضغط هنا)