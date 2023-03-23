مؤثرو فلسطين يفوزون بجائزة أفضل إنتاج مرئي في مسابقة "في عيونهم" للاتحاد الأوروبي

وطن: حصد فريق فلسطين الجائزة الأولى في مسابقة "في عيونهم In Their Eyes" لصنّاع المحتوى في دول جنوب المتوسط العربيّة والتي ينظّمها الاتحاد الأوروبي.

ومثّل فلسطين صناع المحتوى أمين صائب وخليل قشطة وملاك حسن من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين منحوا لقب "سفراء نوايا حسنة لدى الاتحاد الأوروبي" في فلسطين. وشارك في المسابقة فرق مثّلت صنّاع محتوى من الأردن ولبنان والمغرب والجزائر وليبيا وتونس.

ومثّلت ملاك حسن فريق فلسطين في حفل إعلان الجوائز الذي أقيم الجمعة 17 مارس 2023 في العاصمة تونس، حيث لم يتمكن أمين صائب وخليل قشطة من الحضور بسبب عدم حصولهما على تأشيرة لدخول تونس.

وعبّر فريق التحكيم والمشاركون في المسابقة عن إعجابهم بالفيلم القصير التخيّلي الذي أنتجه فريق فلسطين، الذي يقدّم محاكاة للحياة على الأرض عام " 2073" في حال استمرت الممارسات المدمّرة للبيئة.

https://youtu.be/0uXcm_GWcLE

ومسابقة في عيونهم هي مسابقة إقليمية تركّز على المشاريع الذي يدعمها الاتحاد الأوروبي للتخفيف من آثار التغير المناخي. كما ضمّت مسابقة في عيونهم أربع جوائز أخرى مرتبطة بمجالات البيئة والتأثير الاجتماعي