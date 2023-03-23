إطلاق مشروع قادة نحو التغيير وبدعم من قبل الاتحاد الاوروبي

وطن: أطلقت شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية بالشراكة مع منظمة Overseas الايطالية ومركز التعليم البيئي مشروع قادة نحو التغيير وبدعم من قبل الاتحاد الاوروبي، تم تنظيم حفل الاطلاق في برج اللقلق في القدس.

ويهدف هذا المشروع الى تحسين الوضع البيئي للمقدسيين، ويمتد هذا المشروع ثلاث سنوات، ويستهدف عدة مناطق في القدس وهي البلدة القديمة، مخيم شعفاط، سلوان، الرام والعيسوية.

وافتتحت حفل الاطلاق م. رشا ابو دية - شبكة المنظمات البيئية مرحبة ومثمنة الشراكة بين الشبكة ومؤسسة Overseas، حيث جاء هذا المشروع نتيجة توصيات من شراكات سابقة.

واشادت بالشراكة الحقيقية بين الشبكة ومختلف المؤسسات المشاركة. مشيرة الى الدور الهام لسلطة جودة البيئة والشراكة المستمرة مع الشبكة.

من جانبها، أكدت م. سائدة شعيبات القائم بأعمال مدير عام التوعية والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة ، دعم سلطة جودة البيئة لكافة الأنشطة التي من شأنها دعم الفلسطينيين في القدس وتحسين واقعهم البيئي واوضحت ان انشطة المشروع جاءت منسجمة مع استراتيجية البيئية وتحديدا فيما يخص التوعية البيئية.

وقدمت م. عبير البطمة كلمة حول اهمية المشروع في تحسين الوضع البيئي للمقدسيين، عرضت خلالها اهم نشاطات المشروع مركزة على دور الشبكة في تنفيذ حملات ضغط ومناصرة من اجل الدفاع عن الحقوق البيئية للمقدسيين، وكذلك تنظيم حملات من اجل التخلص والتقليل من استخدام البلاستيك في القدس.

والقى جوزيف سكوترشوتو ممثلا عن مؤسسة overseas كلمة اوضح فيها اهمية نشاطات المشروع التي جاءت لتساهم في ايجاد حلول للمشاكل البيئية في القدس، واشاد بدعم الاتحاد الأوروبي للمشاريع البيئية والتي تهدف الى دعم التجمعات الفلسطينية وتحسين واقعها البيئي.

ومن جانبه أكد سيمون عوض مدير مركز التعليم البيئي على اهمية رفع الوعي البيئي في احداث تغيير السلوكيات والممارسات البيئية . مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذا المشروع استهداف المعلمين والطلاب والمعلمين في عدة انشطة توعوية.

واختتم حفل الاطلاق كممثل للجمعيات المستهدفة الشريكة في هذا المشروع الاستاذ احمد خياط من برج اللقلق المجتمعي واكد على شراكة مؤسسة برج اللقلق في هذا المشروع ودعمه لكافة الانشطة للعمل سويا لتحقيق الهدف من المشروع.