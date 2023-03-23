دعوات لأوسع مشاركة بجمعة "فجر الأسرى" في مساجد الضفة

وطن: دعت حملة "الفجر العظيم" للحشد وإحياء صلاة فجر الجمعة في مساجد الضفة، إسنادًا ودعمًا للأسرى.

واستنهضت الحملة همم أهالي الضفة للمشاركة الواسعة في جمعة "فجر الأسرى"، نصرة للأسرى الأبطال بعد انجازهم في معركة "بركان الحرية والشهادة"، وتحقيق مطالبهم رغمًا عن الاحتلال.

ودعت الحملة للانتصار للأسرى بالحشد في صلاة الجمعة بكل مساجد الضفة، والنهوض وتقدم الصفوف.

وتهدف حملة "الفجر العظيم" لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، تزامنًا مع محاولات الاحتلال الحثيثة لتزوير الحقائق التاريخية للمقدسات في القدس والخليل.

وانطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر/تشرين ثاني 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.