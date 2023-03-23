جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أمير أبو خديجة في طولكرم

وطن: شيّعت جماهير غفيرة اليوم الخميس، الشهيد امير ابو خديجة "25 عاما" الذي اغتاله جيش الاحتلال صباح اليوم في مدينة طولكرم.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى ثابت ثابت الحكومي الى مسقط رأسه، بمشاركة جماهيرية واسعة ردّد المشيعون هتافات وطنية وأخرى منددة بجرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم، حيث وصل الشهيد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية.

والشهيد ابو خديجة هو احد المقاومين المؤسسين "لكتيبة الرد السريع" في طولكرم.