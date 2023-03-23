لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة: أجبرنا العدو أن يوقف إجراءاته بحقنا والحركة الأسيرة تمكنت من تسجيل انتصارٍ جديد

وطن: أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، ان الأسرى استطاعوا من خلال معركة "بركان الحرية أو الشهادة"

من اجبار العدو على وقف إجراءاته بحق الأسرى وان الحركة الأسيرة تمكنت من تسجيل انتصارٍ جديد.

وقالت اللجنة في بيان لها انه "مع دخول شهر الانتصارات؛ سطر أبناؤكم الأسرى صفحةً جديدة من صفحات العز والفخار، حيث أجبرنا العدو الصهيوني أن يوقف إجراءاته بحقنا، والتي سعى لفرضها علينا، وبفضل الله أولًا ثم بفضل وحدة الأسرى وإسناد شعبهم لهم تمكنت الحركة الأسيرة من تسجيل انتصارٍ جديد في صفحات العز والصمود".

ووجهت اللجنة في بيانها رسالة للأسرى قالت فيها " لأسرانا وجيشنا الذي يُثبت دومًا جهوزيته الكاملة ووحدة صفه المتين؛ فلكم منا كل التقدير والاعتزاز على هذه الجهوزية والفدائية منقطعة النظير".

كما وجهت اللجنة رسالة الى الشعب الفلسطيني قائلة "لشعبنا المقاوم الذي ساندنا طوال فترة حراكنا الماضي؛ فلكم رسالة شكرٍ وعرفان لشعبٍ عَرف معنى الوفاء فمارسه سلوكًا واتخذه منهجًا".

بينما حذرت اللجنة "العدو" قائلة "لعدونا الغاشم، عليك أن تدرك وتفهم جيدًا أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا."