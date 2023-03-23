قوات الاحتلال تغتال المقاوم امير أبو خديجة في طولكرم

وطن: اغتال جيش الاحتلال صباح اليوم المقاوم امبر أبو خديجة في مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية ان الشهيد هو امير أبو خديجة، وكان مطلوبا لقوات الاحتلال، وهو قائد كتيبة الرد السريع في طولكرم.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان قوات الاحتلال اغتالت شابا مطلوبا في عزبة شوفة في مدينة طولكرم بعد اقتحامها ومحاصرة أحد المنازل.

واكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم، حيث وصل الشهيد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان "وحدة من المستعربين حاصرت منزل في عزبة شوفة في طولكرم، بهدف اعتقال احد المطلوبين، بادر المحاصر بإطلاق النار تجاه الجيش، ودار اشتباك مسلح مما ادى الى استشهاد الشاب ، كما تم اعتقال مساعدان له في العملية".

ونشرت مصادر محلية مقاطع مصورة تظهر تمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من انتشال جثمان الشهيد من داخل المنزل المحاصر ونقله الى المستشفى.

ونعت مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم) الشهيد أبو خديجة الذي اكدت انه ارتقى إثر عملية إغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة في عزبة شوفة.

وتوعدت الكتيبة بالرد قائلة "أولئك الذين يريدون أن يعيشوا دعهم يقاتلون وأولئك الذين لا يريدون القتال في عالم الصراع الأزلي لا يستحقون العيش، فقسماً بكل ما أحل الله من قسم سنثأر لك يا أخانا، فالدم بالدم ، والساكت عن ثأر الشهداء شريك القتله".