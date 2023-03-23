الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
23.03.2023 08:36 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتهم عرف منهم :
الفتى الجريح محمد يوسف أبو صفية- من بيت سيرا غرب رام الله
بدر محمد غوادرة - بير الباشا جنوب جنين
محمد أحمد دنديس- من منطقة عيصى غرب الخليل
مالك الجعبة ووالده نصري- من مدينة الخليل
نادر حمايل- من بلدة بيتا جنوب نابلس
موسى معالي- من بلدة بيتا جنوب نابلس
المحرر حمدي علي خطاطبة- من بلدة بيت فوريك شرق نابلس
محمود ابو سرور- واد رحال جنوب بيت لحم