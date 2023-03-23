الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتهم عرف منهم :

الفتى الجريح محمد يوسف أبو صفية- من بيت سيرا غرب رام الله

بدر محمد غوادرة - بير الباشا جنوب جنين

محمد أحمد دنديس- من منطقة عيصى غرب الخليل

مالك الجعبة ووالده نصري- من مدينة الخليل

نادر حمايل- من بلدة بيتا جنوب نابلس

موسى معالي- من بلدة بيتا جنوب نابلس

المحرر حمدي علي خطاطبة- من بلدة بيت فوريك شرق نابلس

محمود ابو سرور- واد رحال جنوب بيت لحم