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وطن الأخبار فلسطيني

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

23.03.2023 08:36 AM
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتهم عرف منهم :

الفتى الجريح محمد يوسف أبو صفية- من بيت سيرا غرب رام الله

بدر محمد غوادرة - بير الباشا جنوب جنين

محمد أحمد دنديس- من منطقة عيصى غرب الخليل

مالك الجعبة ووالده نصري- من مدينة الخليل

نادر حمايل- من بلدة بيتا جنوب نابلس

موسى معالي- من بلدة بيتا جنوب نابلس 

المحرر حمدي علي خطاطبة- من بلدة بيت فوريك شرق نابلس

محمود ابو سرور- واد رحال جنوب بيت لحم 

 

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