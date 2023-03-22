انتصروا وأسقطوا اجراءات بن غفير.. الأسرى يعلقون اضرابهم ومصلحة سجون الاحتلال تتراجع عن الاجراءات العقابية بحقهم

رام الله - وطن: قرر الأسرى في سجون الاحتلال مساء اليوم الاربعاء تعليق اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي كان مقررا البدء به بعد ساعات.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مقتضب ان الأسرى قرروا مساء اليوم تعليق الاضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد وقف ادارة سجون الاحتلال الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم.

وكانت قيادة الحركة الأسيرة قد خاضت جولة طويلة من المباحثات مع ادارة سجون الاحتلال تكللت بخضوع ادارة السجون لمطالب الأسرى والتراجع عن الاجراءات العقابية الاخيرة التي اتخذت بحقهم.

ومن المقرر ان يصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة.

وكان من المقرر ان يشرع نحو ألفي أسير في سجون الاحتلال بإضراب مفتوح عن الطعام فجر الخميس.