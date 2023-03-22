جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيّرة له في سورية

وطن: أعلن جيش الاحتلال ، اليوم الأربعاء، سقوط مسيّرة له في سورية، والتي كانت قد شهدت عدوانا إسرائيليا، فجر اليوم، استهدف مطاري حلب الدولي، والنيرب.

وذكر متحدث باسم الجيش في بيان مقتضب، مساء اليوم، أن "مسيّرة للجيش سقطت في الأراضي السورية، خلال عملية روتينية"، لم يحدّد طبيعتها، أو توقيت تنفيذها.

وأضاف البيان أنه "لا خوفَ من تسرّب المعلومات"، مشيرا إلى أن "التحقيق في الحادث، جار".

وتعرّض مطار حلب الدولي في شمال غرب سورية، فجر اليوم، لعدوان إسرائيلي هو الثاني خلال شهر، ما أدى لأضرار مادية به، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية ("سانا").

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري في بيان أنه "حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفا محيط مطار حلب".