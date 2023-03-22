شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ترعى منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي "الأول"

وطن: قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي رعاية برونزية لمنتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي "الأول"، والذي انطلق بتنفيذ صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة بالشراكة مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وبحضور شخصيات اقتصادية وإعلامية رسمية وغير رسمية من قطاع غزة والمحافظات الشمالية.

وحول رعاية المنتدى، قال السيد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي" سعيدون برعاية انطلاق منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي "الأول"، والذي يعد بمثابة مساهمة في تطوير الاعلام الاقتصادي والنهوض به، خاصة وأننا لا زلنا بحاجة إلى إعلام اقتصادي قوي وفعال، الذي بدوره يعد شريك فاعل ومهم في تحديد اتجاهات الحكومة وقراراتها إزاء مختلف الأزمات الاقتصادية التي نواجهها حالياً.

مؤكداً على حرص الشركة على دعم كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية وتعزيز الثقافة الاقتصادية لدى الجمهور الفلسطيني لمساعدتهم على معرفة كافة الأمور والأزمات الاقتصادية وتأثيراتها على حياتهم واستثماراتهم، وشدد الهندي على ضرورة تقديم الدعم لكافة الأنشطة والفعاليات والمبادرات في مختلف القطاعات في قطاع غزة، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المنشودة التي يسعى إليها، خاصة في ظل الظروف الصعبة والوضع الخاص الذي يعيشه المجتمع الغزي، مضيفا "ان الشركة تحرص على الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية تجاه كافة القطاعات والشرائح في قطاع غزة، بما يشمل تنفيذ مبادرات خلاقة من أجل تمكين الفئات الأقل حظا وتحقيق التنمية المنشودة في المجتمع الغزي."

من جهته، أشاد السيد محمد أبو جياب رئيس تحرير الصحيفة الاقتصادية بجهود شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في حرصها على دعم مختلف الأنشطة التي تدعم الإعلام والقطاع الاقتصادي، مثمناً التعاون الذي جمعهم على مدار السنوات السابقة.

وأكد أبو جياب أنه ومن خلال منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي "الأول" نهدف إلى النهوض باقتصادنا وتحقيق تنمية مستدامة من خلال بناء إعلام اقتصادي متخصص ينهض بوطننا ويرفع مستوى الوعي لدى أبناء شعبنا. مضيفاً " نأمل بأن يشكل المنتدى نقلة نوعية على طريق تطوير الإعلام الاقتصادي ودمجه بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يحقق الرؤية الإعلامية المساندة للتنمية الاقتصادية في فلسطين".

يشار إلى أن هذا التعاون ليس الأول الذي يجمع شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي والصحيفة الاقتصادية، حيث عملت الشركة على دعم برنامج تدريبي متخصص في الشؤون الاقتصادية ل "الإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية" في قطاع غزة مع منتدى الإعلام الاقتصادي.