مجموعة العمل من اجل الاستجابة الإنسانية تطلق مشروع حماية حقوق وكرامة الفلسطينيين

وطن: أطلقت مجموعة العمل من اجل الاستجابة الإنسانية مشروع حماية حقوق وكرامة الفلسطينيين وفقا القانون الدولي الانساني وقانون حماية حقوق الانسان الفلسطيني مع التركيز على حماية حقوق الطفل الفلسطيني والمساواة بين الجنسين.

وجرت فعاليات الافتتاح في قاعة المركز الثقافي الروسي ببيت لحم بحضور رسمي ممثلا بمدراء بعض الوزارات الحكومية ورئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الدكتور سمير حزبون وممثلي المؤسسات الشريكة بالمشروع وهي مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة وجمعية التنمية الزراعية ومجموعة الهيدروجينيين الفلسطينيين ومؤسسة التعاون الاسبانية من اجل السلام.

وفي بداية حفل الإطلاق رحب زياد صلاح مدير الاغاثة الزراعية وليان العزة منسقة مشاريع في مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة باسم مجموعة العمل من اجل الاستجابة الانسانية بالحضور وتم الوقوف دقيقة حداد مع عزف السلام الوطني الفلسطيني تلي ذلك تعريف بالمجموعة التي تتكون من المؤسسات الثلاث الفلسطينية ومؤسسة إسبانية حيث تم تأسيسها عام ٢٠١٨.

وعقب الافتتاح الرسمي قدم ممثلي المؤسسات الثلاث شرحا عن عمل كل مؤسسة حيث قالت ليان العزة ان مركز الارشاد بدأ بالعمل في المجموعة في محافظة سلفيت وقلقيلية ضمن هذه المجموعة وغيره من المشاريع التي تساهم في دعم واسناد المرأة الفلسطينية.

وأضافت العزة اننا ننطلق اليوم للعمل في بيت لحم مع المجموعة حيث سيتم استهداف ثمانية تجمعات سكانية في أرياف بيت لحم حيث ستعمل كل مؤسسة في مجال اختصاصها بشكل تكاملي.

وأوضحت العزة ان فكرة ان نكمل بعضنا كشركاء تهدف لتقديم خدمات تكاملية للمواطنين في مناطق مصنفة ج حيث يتعرضون لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين حيث يعمل المركز على تعزيز صمود النساء وتقوية المجتمع من خلال برامجه المختلفة سواء ضمن المشروع او ضمن برامجه المختلفة التي تركز على الصحة النفسية للنساء وبرامج التمكين الاقتصادي ورفع وعي المجتمع نحو حقوق النساء.

وشددت ان عمل مركز الارشاد يركز على تعزيز الصحة النفسية والتوعية والعمل على رفع مستوى المجتمع من خلال بناء قدرات المواطنين من خلال حملات توعية في المدارس والعمل.

بدوره تحدث خليل كونكر عضو مجلس إدارة جمعية التنمية الزراعية عن عمل وجهود الاغاثة الزراعية منذ سنوات في مجالات استصلاح الأراضي وبناء الجدران وحفر الآبار وتطوير الزراعة والتسويق الزراعي وشق الطرق لتعزيز صمود المزارعين حيث حققت الإغاثة.



كما تحدث كونكر عن التعاون مع المؤسسات والتعاونيات والجمعيات النسوية في مختلف المجالات مشددا على جاهزية الاغاثة الزراعية للتعاون مع مختلف الجهات وبالتالي نعمل ضمن مجموعة العمل اليوم لنطلق هذه المشاريع التكاملية.

وأضاف ليث صنصور منسق مشاريع في الإغاثة الزراعية أنهم خلال هذا المشروع سيقومون بتأهيل 4 مرافق مدرسية صحية وتقديم مساعدات إغاثية وانشاء حدائق منزلية.

وأشار انس الجدع الى ان مجموعة الهيدروجين الفلسطينيين تعمل في إطار المجموعة في مجال بناء شبكات مياه وصرف صحي بشكل مهني محترف يساهم بتعزيز وجود شعبنا على أرضه.

وفي ختام للفعاليات الرسمية تم فتح باب النقاش مع المجتمع المحلي حيث تم الاستماع لهم ما طرحه ممثلي المؤسسات والمجالس المحلية.

المصدر: pnn