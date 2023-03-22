اشتية يدعو لعدم منح المسؤولين الإسرائيليين منصات للتعبير عن عنصريتهم

وطن: قال رئيس الوزراء إن على فرنسا ودول العالم اتخاذ إجراءات لوقف التحريض الذي يمارسه المسؤولون الاسرائيليون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، وعدم منحهم منصات للتعبير عن عنصريتهم.

ورحّب رئيس الوزراء خلال لقائه، اليوم الأربعاء، القنصل العام الفرنسي في القدس رينيه تروكاز، ببيان وزارة الخارجية الفرنسية الذي استنكر تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش في باريس، التي نفى من خلالها وجود الفلسطينيين تاريخيا.

وقال اشتية: "إن الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يمثلون تيارا يدفع نحو مزيد من الاستيطان والقتل وتدمير إمكانية حل الدولتين".

وأضاف رئيس الوزراء أن "مصادقة الكنيست على قانون إلغاء قانون فك الارتباط الذي يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية يعني قرارا بإعادة احتلال الضفة إذ يتزامن مع مزيد من الاقتحامات والقتل ومصادرة الأراضي".

وجدد رئيس الوزراء دعوة فرنسا للاعتراف بفلسطين، معتبرا أن هذا هو الوقت المناسب لحماية حل الدولتين ولتكون فرنسا نموذجا لدول أوروبية أخرى نحو الاعتراف.