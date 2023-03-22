حسن نصر الله لوزير جيش الاحتلال: "بلط البحر"

وطن: وجه الامين العام لحزب الله حسن نصر الله رسالة الى وزير جيش الاحتلال عقب تهديده للبنان قائلا له "بلط البحر".

وفي تعليقه على عملية "مجدو" التي وقعت في شمال فلسطين المحتلة، والذي قال جيش الاحتلال ان منفذها دخل من لبنان، قال نصر الله في كلمة له ان "الحادثة التي جرت الأسبوع الماضي على الحدود مع فلسطين المحتلة أربكت الاحتلال".

واضاف نصر الله ان "صمت حزب الله بشأن الحادثة هو جزء من إدارته للمعركة مع "إسرائيل"، مضيفا "فليحقق الإسرائيليون حول ما حدث وعندما يصلون إلى النتائج يبنى على الشيء مقتضاه".

ولفت نصر الله ان "حزب الله ليس معنياً في التعليق على كل ما يحدث"، مضيفا " أقول لوزير الأمن الإسرائيلي "بلط البحر" وليفعل ما يريد والتهديد لا يقدم ولا يؤخر".

واكد نصر الله ان "إسرائيل" اليوم مأزومة ولم يمر الكيان في تاريخه بهذا الكم من اليأس والإحباط والوهن، وان الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة فاسدين ومتطرفين ومجانين".

واكد نصر الله ان "الحمقى في الحكومة الإسرائيلية يكشفون حقيقة الكيان التي يخفيها غيرهم"، موضحا "ان مسألة الحدود البحرية أثبتت أن العدو يخشى خوض حرب مع لبنان وما يهددوننا به قد يكون سبب زوالهم".

وجدد نصر الله تهديده للاحتلال قائلا ان " أي اعتداء إسرائيلي على لبنان على أي منطقة أو شخصية لبنانية كانت أو غير لبنانية سيؤدي إلى رد سريع ومباشر من جانب المقاومة"، مضيفا "شن إسرائيل حربا على لبنان قد يؤدي لمعركة في كل المنطقة وسنرد سريعا على أي اعتداء".