رئيس بيلاروسيا: فليفعلوها إن كانوا مجانين إلى هذا الحد!.. حينها سيكون رد روسيا مزلزلا

وطن: : صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه في حال قامت بريطانيا بإمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، فستقوم روسيا بإمداد مينسك بقذائف تحتوي على يورانيوم حقيقي.

وقال لوكاشينكو تعليقا على تصريحات وزارة الدفاع البريطانية حول عزمها تزويد أوكرانيا بقذائف محشوة بيورانيوم منضب:"إذا ما زودوهم بقذائف محشوة باليورانيوم المنضب فإن روسيا لن تتأخر في تزويدنا بذخيرة محشوة بيورانيوم حقيقي. فإذا كانوا هم مجانين، فسيدفعون هذه العملية إلى الأمام، وهذا هو الأسوأ والأخطر. لذلك لا بد من التنحي قليلا بعيدا عن الجنون.. وبعد ذلك، وبمجرد أن تنفجر هذه الذخيرة، وإذا ما انفجرت في أي من مواقع القوات الروسية، فسترون أن الرد الروسي سيكون رهيبا. سيكون ذلك درسا لكوكب الأرض برمته".

وشدد لوكاشينكو على أن روسيا لا تمتلك يورانيوم منضب فقط، وأنتم تعرفون هذا جيدا، لهذا أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير التوجه، ولنعمل باتجاه النهج الذي تحدث عنه الزعيمان بوتين وشي جين بينغ بشأن التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية. والصين إحدى القوى العظمى، ويتفق الكثيرون مع هذا النهج.

وكانت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، تعهدت أمس الثلاثاء، بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف.

وقالت غولدي في بيان نشر عبر موقع البرلمان البريطاني: "إلى جانب كتيبة دبابات "تشالنجر 2" التي سنمد بها أوكرانيا، سنقوم بإرسال الأسلحة والذخائر، التي ستتضمن القذائف المضادة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".

ومن جانبه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن الرد الروسي على هذه الإمدادات سيكون حازما.