بنك فلسطين يصدر تقريره الأول للاستدامة طبقا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير

وطن: أصدر بنك فلسطين تقريره الأول للاستدامة تحت عنوان "من أجل مستقبل أخضر ومستدام"، طبقا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وذلك التزاماً من البنك بالإفصاح الدوري والطوعي حول اتباع أفضل الممارسات في تطبيق مبادئ الاستدامة للتعامل مع كافة شرائح المجتمع وقياس أثر هذه التعاملات على البيئة.

وركز التقرير على محاور الاستدامة الرئيسية في بنك فلسطين (البيئة، المجتمع، الحوكمة)، لاسيما تفصيل الإنجازات التي حققها البنك في مجال الاستدامة للعام 2021، بما يتوافق مع نهج البنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجيته التي تتماشى مع استراتيجية البنك الداخلية ومعايير التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويسلط التقرير الضوء على جهود بنك فلسطين في الاستدامة للسنوات السابقة، بما فيها العام 2021، لاسيما أنشطته وعملياته المالية والمصرفية والخدماتية، بهدف الحد من الآثار البيئية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والعمل في إطار الحوكمة، والشفافية، والسعي لتحقيق الشمول المالي. ويتضمن التقرير عدة أقسام تتعلق بمنهج البنك للاستدامة ومؤشراتها الأساسية المتحققة داخلياً وخارجياً.

وعبر السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين عن الأهمية القصوى لإنجاز هذا التقرير، مبيناً مركزية استراتيجية الاستدامة لدى البنك، مؤكداً أن التركيز على الاستدامة، سيستمر من خلال انتهاج سياسة واستراتيجية واضحة وطموحة وطويلة المدى، مما سيساهم بشكل كبير في توجهات البنك نحو مستقبل أفضل، مضيفاً أن تقديم هكذا تقرير من شانه زيادة ثقة العملاء والمستثمرين بالبنك وأدائه، فهو صمام الأمان لعمل أي مؤسسة تسعى نحو الرقي بعملها وتضمن استمراريته.

من جهتها أعربت د. تفيدة الجرباوي رئيسة لجنة الاستدامة في مجلس إدارة بنك فلسطين عن سعادتها بإصدار أول تقرير للاستدامة في بنك فلسطين للعام 2021، وذلك بما يتوافق مع توجهاته الاستراتيجية نحو التركيز على الاستدامة كمحور أساسي في التخطيط، وتطوير السياسات، والعمليات والأنشطة المصرفية والخدماتية، مؤكدة أن انخراط البنك في مسار الاستدامة ينبع من امتثاله للقيم والحرص على مستقبل الأجيال عبر الحفاظ على البيئة والمُثل العليا في الإدارة والحوكمة.

وأضافت الجرباوي أن توقيت إطلاق تقرير الاستدامة الذي سيتم إطلاقه بشكل دوري، يتوازى مع الأهداف الطموحة التي رسمها مجلس الإدارة ضمن استراتيجيته، كون الاستدامة جزءًا أساسياً من نسيج عملنا، خاصة وأننا نطمح أن نصبح رواداً في هذا المجال على صعيد القطاع المصرفي والوطني، وذلك عبر اتباع الممارسات المثلى ذات التأثير الإيجابي على حياة الإنسان الفلسطيني.

بدوره أكد السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين أن نجاحنا المستقبلي كمؤسسة يرتبط بتعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع عملاء البنك، مضيفاً أن التقرير يشكل مرجعاً شفافاً وموثوقاً لمختلف إنجازات البنك وجهوده خلال الفترة الماضية، آملاً أن نشهد تطبيقاً عملياً وأكثر وضوحاً لمعايير الاستدامة في كافة عمليات البنك، بما يشمل قروض العملاء التي تتعلق بالمشاريع الصديقة للبيئة، مثل الطاقة الخضراء، والزراعة، وتكرير المياه، ومعالجة المخلفات والنفايات الصلبة، وعملية تدويرها.

يذكر أن بنك فلسطين يتبنى أفضل الممارسات الدولية، وفقاً لمعايير الاستدامة، التي تراعي توفير خدمات مالية ومصرفية ذات قيمة مضافة، تلبي تطلعات العملاء من مختلف الشرائح، مع الحرص على قياس أثر العمليات على البيئة المحلية، لضمان أفضل أساليب الإدارة والحوكمة الرشيدة.