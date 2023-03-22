روسيا: تدمير ثلاثة رادارات أمريكية الصنع في عملية بأوكرانيا

وطن: دمّرت القوات الروسية ثلاثة رادارات أمريكية الصنع لتتبع المقذوفات والصواريخ تابعة للجيش الأوكراني، أمس الإثنين، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ، وذلك حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم، عن المتحدث قوله: “تم تدمير ثلاثة رادارات مضادة للبطاريات من طراز إيه إن / تى بى كيو – 37 أمريكية الصنع، في مواقع قريبة من مناطق شاندريجولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوريخوف في منطقة زابوروجيا وبيلوزيوركا في منطقة خيرسون”.

وأوضح الجنرال كوناشينكوف أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قصفت مقاتلات ووحدات صواريخ ومدفعية روسية 95 من وحدات المدفعية الأوكرانية، بالإضافة إلى معدات وجنود بالجيش الأوكرانى في 107 مناطق .