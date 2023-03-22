الأسيران شادي حلاوة وأحمد جعافرة يواجهان إهمالا طبيا متعمدا

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسيرين شادي حلاوة (40 عاما)، من مخيم جباليا غزة، وأحمد جعافرة (57 عاماً) من بيت لحم، يواجهان إهمالا طبيا متعمدا من إدارة سجن "رامون".

وأوضح المحامي يوسف متيا بعد زيارته لمعتقل "رامون"، أن الأسير حلاوة يعاني من مشاكل صحية متعددة في الكبد والكلى والأعصاب، ويعيش على المسكنات.

وأضاف أن الأسير حلاوة الذي اعتُقل بتاريخ 12/12/2005، ومحكوم بالسجن مدى الحياة أربع مرات و40 عاماً، يعاني أيضا من مشكلة في صمامات القلب، وأن إدارة المعتقل لا تكترث لوضعه الصحي الصعب، وتقوم بنقله كل أربعة أشهر من معتقل إلى آخر.

وأشار إلى أن الأسير جعافرة الذي اعتُقل بتاريخ 14/6/2004، ومحكوم بالسجن مدى الحياة و40 عاماً، يعاني هو الآخر من إهمال طبي متعمد من إدارة سجون الاحتلال، ويشتكي من مشاكل عدة وأوجاع في الظهر (دسك)، إضافة إلى مشكلة الجيوب المزمنة حيث ينتظر منذ أربعة أعوام إجراء عملية للجيوب، إلا أن إدارة السجن تماطل بذلك.

وحمّلت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى، وطالبت جميع المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى، خاصة المرضى منهم.