بحث إمكانية التعاون بين الجامعة العربية الأمريكية وشركة ألفا أوميجا في الداخل الفلسطيني

وطن: استقبل رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، وفدا من شركة ألفا أوميجا من الداخل الفلسطيني، والذي زار الجامعة لبحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة.

وضم وفد الشركة نبيل سكران وريم يونس، وكان إلى جانب رئيس الجامعة في الاستقبال كلا من، نائبه للشؤون الأكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع، ورئيس مجلس إدارة مركز حسيب الصباغ المهندس مهند هيجاوي، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون تكنولوجيا المعلومات المهندس بهجت العيسة، ومساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور سامي الصدر ومدير دائرة الجودة والتطوير المهندس أحمد فؤاد.

وتباحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجامعة والشركة، على أن يتم إنشاء فرع للشركة مهمتها البحث التطوير في حرم الجامعة، وتقوم الأخيرة بتوفير اللوازم اللوجستية وما يلزمها لإتمام مهامها، حيث تختص شركة الفا اوميجا بتصنيع وتطوير الأنظمة التكنولوجية المتقدمة في مجال جراحة الأعصاب، كما أن للشركة حلول تكنولوجية متقدمة ومتعددة، ولها شركاء وتعاون مع العديد من المشافي في دول العالم من بينها شركة مايوكلينيك في الولايات المتحدة الأمريكية.

واتفق الطرفان على عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الطرفين، لتختتم بتوقيع اتفاقية بين الجامعة العربية الأمريكية وشركة ألفا أوميجا.