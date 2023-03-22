الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل وحظيرة أغنام في إذنا غرب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم أربعة منازل وحظيرة أغنام في بلدة إذنا، غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "خلة إبراهيم" غرب بلدة إذنا، وأخطرت بهدم أربعة منازل تعود ملكيتها لكل من: أسامة عوض وتبلغ مساحة منزله (150 مترا مربعا) قيد الإنشاء، ومعتز عوض (100 مترا مربعا)، والمنزل الثالث للمواطن مصباح أبو زلط إضافة إلى حظيرة أغنام، والمنزل الرابع يعود لمواطن من عائلة الجياوي، وذلك بحجة البناء بمناطق (ج).