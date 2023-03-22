الاحتلال ينصب بوابتين حديديتين جنوب مدينة أريحا

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بوابتين حديديتين على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابتين عند دوار مدينة أريحا جنوب المدينة، ما أعاق دخول المواطنين من محافظات أخرى إلى أريحا، في سياق تضييق الخناق على المواطنين في أريحا، خاصة مخيم عقبة جبر الذي شهد اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال في الفترة الأخيرة.

يذكر أن قوات الاحتلال قد داهمت صباح اليوم، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في المدينة، واعتقلت 4 مواطنين.