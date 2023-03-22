ردا على تصرفات سموتريتش.. مجلس النواب الأردني يصوت على طرد سفير الاحتلال

وطن: صوت مجلس النواب الأردني على توصية للحكومة بطرد سفير الاحتلال في عمان؛ احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف.

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النوب الأردني، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة.

وطالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية الاحتلال سموتريتش لخريطة مزعومة "تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد النواب رفضهم لما جاء من أفعال سموتريتش، مشيرين إلى أن ما قام به وزير الاحتلال " ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية"، مطالبين حكومتهم بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.

المصدر: (بترا)