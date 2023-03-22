اصابة شاب برصاص الوحدات الخاصة في نابلس واعتقاله

وطن: ذكرت مصادر محلية ان الشاب الذي اعتقلته قوة احتلالية خاصة (مستعربون)، بعد ان أصابته بالرصاص في نابلس قبل ظهر اليوم الاربعاء هو الأسير المحرر محمد صالح حمدان من مخيم العين.

وكانت وحدة احتلالية خاصة، تسللت الى منطقة شارع المريج القريب من مخيم عين بيت الماء بمدينة نابلس، واطلقت النار على شاب واعتقلته.

وجرى تداول مقاطع فيدو تظهر افراد قوات الاحتلال يحيطون بالشاب بعد ان سقط على الارض اثر اطلاق النار عليه، ويسمع صراخه اثر اصابته كما يبدو، في حين يظهر مقطع اخر افراد الوحدات الخاصة وهم يعتقلون الشاب حمدان بعد اصابته.

https://www.facebook.com/wattannewsnetwork/videos/2356736154499329/