د.مصطفى البرغوثي : أفعال حكومة "إسرائيل" تؤكد استهتارها باجتماع شرم الشيخ ويجب مقاطعتها بدل الاجتماع معها

وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بأن أفعال الحكومة الفاشية الإسرائيلية أكدت بعد اجتماع شرم الشيخ استهتارها التام بالاجتماع وقراراته، وتعمد توجيه الاهانات للمشاركين فيه من خلال سلسلة من الخطوات و القرارات ومنها:

1- نفي وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريتش وجود الشعب الفلسطيني.

2- تبني الوزير سموتريتش لضم الأردن وكامل فلسطين وأجزاء من سوريا لـ "إسرائيل" دون أي اعتراض من رئيس الحكومة الإسرائيلية.

3- قرار الكنيست إعادة بناء 4 مستعمرات أخليت عام 2005 و إعادة المستعمرين المستوطنين إليها.

4- الاستمرار في بناء 9 مستعمرات وعشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة.

5- تصعيد حملة القمع ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

6- الاستمرار في إجراءات تمرير حكم الإعدام وسحب الجنسية من الفلسطينيين.

وأوضح البرغوثي في تصريح صحافي أن مجمل هذه الأفعال بما في ذلك تنصل الحكومة سابقا من قرارات اجتماع العقبة، تؤكد أنها لن تردع بالبيانات و الإدانات، بل بمقاطعتها وفرض العقوبات عليها بدل مواصلة الاجتماعات معها.

و قال: إن الولايات المتحدة تحديداً، مطالبة الآن بفرض إجراءات عقابية على حكومة "إسرائيل" التي تستخف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحتى بقرارات الاجتماعات التي تعقد معها.