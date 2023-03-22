حزب الشعب يعرب عن استغرابه من اسقاط بعض وسائل الاعلام اسم الاسير الخندجقي من قائمة قيادة الحركة الاسيرة المضربين

وطن: اعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استغرابه من اقدام بعض وسائل الاعلام على اسقاط اسم الاسير باسم خندقجي، القيادي في الحزب واحد اعضاء قيادة الحركة الاسيرة المضربين من الاخبار التي تم تداولها بشأن شروع الاسرى بخطواتهم النضالية واضرابهم عن الطعام، لافتا الى ان ذلك سواء تم بصورة غير مقصودة ام مقصودة لا يخدم وحدة النضال المشروع للحركة الاسيرة.

وأكد حزب الشعب الفلسطيني في بيان وصل "وطن" نسخة منه، له دعمه ووقوفه الكامل مع الخطوات النضالية المشروعة للحركة الاسيرة في سجون الاحتلال في تصديها الباسل للخطوات العدوانية لحكومة الاحتلال والاجراءات التي يشنها بن غفير وحكومته الفاشية بحقهم، ويؤكد الحزب انه جزء مهم من الخطوات النضالية للجنة الطوارئ العليا داخل السجون والمعتقلات، ومن بياناتها التي صدرت عنها تباعا ومواقفها المختلفة.

واشار الى ان رفيقه عضو اللجنة المركزية الاسير باسم الخندقجي المحكوم بثلاثة مؤبدات والذي اصدر من سجنه العديد من الروايات والمؤلفات كان اخرها قبل ايام "قناع بلون السماء" هو احد القادة الذين شرعوا بالاضراب المفتوح عن الطعام مع قيادة لجنة الطوارئ الى جانب رفاقه واخوانه فيها، وهي رأس الحربة في مواجهة عنجهية الاحتلال وفاشيته.

واعرب الحزب عن استغرابه من "قيام بعض الجهات بشطب اسم الاسير الخندجقي من قائمة قيادة الحركة الاسيرة المضربين"، وقال "سواء كانت بقصد ام بدون قصد فانها لا تخدم باي حال من الاحوال وحدة النضال المشروع للحركة الاسيرة، ولا تخدم الحراك الجاري في الخارج من اجل تامين اوسع مشاركة وحشد شعبي في فعاليات الاسناد للحركة الاسيرة وهو الذي يجب ان تنصب عليه كل الجهود، وان تتوحد في هذه المعركة الهامة التي تستهدف كسر ارادة الحركة الاسيرة وسحب انجازاتها، ضمن محاولات تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني برمتها".