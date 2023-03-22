إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسرى المضربين وتنقل اثنين لجهة غير معلومة

وطن: أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ إدارة سجون الاحتلال وفي أولى خطواتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين، عزلت قيادة الإضراب (أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، الذين شرعوا بالإضراب عن الطعام يوم أمس، ونقلت الأسيرين عمار مرضي وسلامه قطاوي إلى جهة غير معلومة.

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة قد أعلنت أمس الثلاثاء عن أن قادة الحركة الأسيرة سيشرعون الثلاثاء في الإضراب وهم:

الأسير محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م

الاسير عمار مرضي. ممثلًا عن حركة فتح.

الاسير سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة حماس

الأسير زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي

الأسير وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية

الأسير وجدي جودة. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية

الأسير باسم خندقجي. ممثلًا عن حزب الشعب