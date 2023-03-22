مواجهات بمخيم قدورة وإطلاق قنابل الغاز داخل مستشفى رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، مخيم قدورة وسط مدينة رام الله، تخللها اندلاع مواجهات مع الشبان.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، حيث رشق الشبان الجنود بالحجارة والمفرقعات، وسط إطلاق القنابل الغازية والصوتية.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل الغازية داخل مستشفى رام الله خلال الاقتحام.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو فلاح شمال رام الله واعتقلت الطالب الجامعي محمد مبارك بعد مداهمة منزل أسرته.