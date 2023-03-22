الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويأخذ قياسات منزل الشهيد خروشة في نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، ثلاثة شبان من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي نابلس، ودارت اشتباكات مسلحة بينها وبين مقاومين.

وداهمت تلك القوات منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة الشهر الماضي، وقامت بأخذ قياسات المنزل تمهيداً لهدمه، كما اعتقلت نجله قسام.

يذكر أن الشهيد خروشة نفذ عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في 26 فبراير الماضي وأسفرت عن مقتل مستوطنين، واستشهد باشتباك مسلح في مخيم جنين في السابع من مارس الجاري.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي المخفية بمدينة نابلس، واعتقلت الشقيقين عمر وعز الدين عبد الحق، للضغط على شقيقهم محي الدين لتسليم نفسه.

وتعرضت قوات الاحتلال خلال انسحابها من الحي للاستهداف برصاص المقاومين.

وقالت مجموعات عرين الأسود في بيان لها إنها "تصدت لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس والمنطقة الشرقية واشتبكت معها بصلياتٍ من الرصاص والعبوات محلية الصنع".