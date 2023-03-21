مصلحة السجون تهدد الاسرى المضربين بفرض عقوبات عليهم

وطن: هددت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، بفرض عقوبات على الأسرى الفلسطينيين الذين يضربون عن الطعام.

وقالت مصلحة السجون في بيان لها، إن 6 أسرى بدأوا بالإضراب عن الطعام وستتخذ بحقهم "إجراءات عقابية"، دون أن توضح تفاصيلها.

وأكدت الحركة الوطنية الأسيرة، أن هذه التهديدات لن تمنعها من الاستمرار في الإضراب وخطواتها النضالية التي بدأت منذ أكثر من 35 يومًا، وخاصة بدء الإضراب عن الطعام اليوم.

وأشارت إلى أنه يوم الخميس سيدخل أكثر من ألفي أسير في الإضراب المفتوح عن الطعام.